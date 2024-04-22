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İzmir'de feci kaza kamerada: Transitin çarptığı motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir Torbalı'da, seyir halindeyken karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen motosiklete aynı istikamette gitmekte olan transit araç çarptı. Yola savrularak metrelerce sürüklenen motosikletteki karı koca hayatını kaybetti, feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Torbalı ilçesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 DJ 915 plakalı transit, seyir halindeyken karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Ahmet Bakırözü idaresindeki 35 TJK 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift, metrelerce sürüklendi.

Kadın olay yerinde, kocası hastanede öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklette bulunan Torbalı Devlet Hastanesi personeli Şule Bakırözü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan eşi Ahmet Bakırözü ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Bakırözü de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise savcının incelemesinin ardından eşinin hayatını kaybettiği hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza anı kamerada

Karı-kocayı hayattan koparan feci kaza ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeyken karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete, aynı yönde ilerlemekte olan transit aracın çarptığı ve kazanın şiddetiyle çiftin savrularak metrelerce sürüklendiği yer alıyor.

Öte yandan, yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.