İzmir Şehir Hastanesi'ne silahlı saldırı iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesi'ne silahlı saldırı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İzmir Şehir Hastanesi\'ne silahlı saldırı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, dün bir kişinin pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ni bastığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hastaneye gelen bir hasta, silah bulundurduğu için gözetim altına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Hasta, kanaması nedeniyle tekrar hastaneye gelmek istediğinde güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı ve polise teslim edildi.

24.04.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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(İZMİR) - İzmir'de, dün bir kişinin pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ni bastığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, "şahsın tüfekle hastaneye girdiği ve sağlık çalışanlarını rehin aldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir İl sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan 2024 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi'ne gelen bir hasta ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu olayda, hastanede bir süre önce sağlık hizmeti alan bir hastamız, saat 11: 00 civarında hastanemize tekrar gelmiştir. Önceden taşkınlık yapacağı konusunda yapılan ihbar sebebiyle hastane bahçesinde emniyet güçleri tarafından kontol altına alınmış, aracında bir adet silah bulunmuştur. Şahsın gözetim altında muayenesi gerçekleştirilmiştir. Bilahare emniyetteki süreci takiben, hakkında herhangi bir şikayet bulunmaması nedeniyle savcılıkça serbest bırakılmıştır. Bahsi geçen şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle doktorlarla görüşmek isteğiyle aynı gün içinde saat 17.30'da hastaneye tekrar gelmesi tedirginliğe yol açmış ve hastane güvenlik görevlileri görüşmesine izin vermeyerek şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkarmıştır. Bu süre içerisinde doktorlara da bilgilendirme yapılmıştır. Şahıs güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiştir; emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Söz konusu şahsın, tüfekle hastaneye girdiği ve sağlık çalışanlarını rehin aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Şehir Hastanesi'ne silahlı saldırı iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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