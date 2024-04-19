İzmir Konak\'ta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesindeki tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Basmane semtindeki iki katlı tekstil atölyesinin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Tekstil malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevler, bitişiğinde yer alan binaya da sıçradı.
Binayı tahliye eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi, binada hasar oluştu.
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