3.Sayfa

Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İZMİR - İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanmasına sabah saatlerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın ise adreslerde olmadığı tespit edildi. Çok sayıda dijital materyal ile 4 adet yasak yayına en konulan operasyonda firari 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.