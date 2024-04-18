İzmir Çiğli'de metal kaplama fabrikasında çıkan ve yakınlardaki plastik fabrikasına da sıçrayan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Her iki fabrikada da soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, sabah saatlerinde Çiğli'de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yakınlardaki plastik kaplama fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı fabrikalarda soğutma çalışmalarına geçildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Çiğli'de Metal Kaplama ve Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba, oğul ve arkadaşları hayatını kaybetti. Definecilerin kimlikleri belirlenirken, cenazeler JAK ve AFAD ekiplerince mağaradan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki araca çarpan otomobil, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.
Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kop Dağı eteklerinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?