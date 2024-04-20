İzmir\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Akyazı'da annesinden para isteyen şahıs kendini ve annesini yaktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden ret cevabı alan bir şahıs, benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe verdi. Olay sonucunda şahıs tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye sevk edilirken gazeteciye yönelik tepkisi de dikkat çekti.