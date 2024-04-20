İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ö.A. (26) yönetimindeki 35 BHV 676 plakalı otomobil, Gaziler Caddesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada karşı yönden gelen E.Ö'nün (31) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden ret cevabı alan bir şahıs, benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe verdi. Olay sonucunda şahıs tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye sevk edilirken gazeteciye yönelik tepkisi de dikkat çekti.
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