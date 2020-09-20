Kasımpaşa evinde galip - Son Dakika

Kasımpaşa evinde galip

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahasına açılan ortada Alan'ın kafayla aşırttığı topla arka direkte vuruşan Tarkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

7. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

18. dakikada Aytaç'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

45. dakikada Melnjak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tunay'ın sert vuruşunda top üst direkten oyun alanı içine döndü.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Alan, ceza sahasına girer girmez sert bir vuruş yaptı ve topu filelere göndermeyi başardı. 2-0

67. dakikada Aytaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın şutunu kaleci Gökhan gole izin vermedi.

88. Anıl Koç'un rakibine yaptığı hareket sonrasında bu oyuncuya sarı kart gösteren Hakem Suat Arslanboğa, daha sonra pozisyonu tekrar izledi ve Melnjak'ın bileğine basan Anıl Koç'a kırmızı kart gösterdi.

90+5. dakikada Boldrin'in ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte barajın altından giden top, kaleci Ramazan'ın elinde kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Jeanvier xx (Anıl dk. 46 x), Brecka xx, Sadiku xx, Yusuf xx, Aytaç xx, Hajradinovic xx (Tırpan dk. 85 ?), Varga xxx (Ahmet dk. 90+2 ?), Alan xxx

Yedekler: Ertuğrul, Mehmet, Mehmet Feyzi, Yasin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Selim xx, Meriah xx, Melnjak xx, Fabricio x, Boldrin xx, Vetrih x (Abdullah dk. 41 ?), Tunay xx (Remy dk. 70 xx), Samudio xx (Nadir dk. 65 xx), Skoda xx

Yedekler: Tarık, Dimitrios, Talbi, Engin, Alberk, Orhan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Varga (dk. 13), Alan (dk. 59) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Anıl Koç (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Aytaç, Tarkan, Varga (Kasımpaşa), Abdullah (Çaykur Rizespor)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Suat Arslanboğa, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa evinde galip - Son Dakika Spor


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