Süper Lig: Konyaspor: 1 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

67. dakikada Eduook'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşunda top kaleci Abdulsamed'den döndü. Seken topa Kravets vurdu ancak Erkan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

58. dakikada Cueva'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Zeki ön direkte topa dokundu ve fileleri havalandırdı. 0-1

50. dakikada savunmanın arkasına sarkan Tetteh, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ahmet Çalık son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor , Yeni Malatyaspor 'u konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

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