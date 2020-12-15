MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü Hatayspor arasındaki ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında A. Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

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