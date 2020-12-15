MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

15.12.2020 18:13
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

MKE Ankaragücü Hatayspor arasındaki ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında A. Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

MKE Ankaragücü Hatayspor arasındaki ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında A. Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gökhan Karadeniz'in Ender Aygören'e yaptığı faul sonucunda hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti. VAR sonucunda Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda kaleci Mohamedi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lobjanidze'nin kafa vuruşu üstten oyun alanın dışına çıktı.

64. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde bindiren Lobjanidze altı pastaki takım arkadaşı Emre Güral'a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada ceza sahasına gelen ortada Sarlija'nın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil kaleci Mohamedi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xxx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx (Şahverdi Çetin dk. 84 ?), Atakan Çankaya xx, Ender Aygören xx (Paintsil dk. 56 xx, Cebrail Karayel dk. 90+3 ?), Pinto xx, Endri Çekici xx, Lobjanidze xxx, Emre Güral xx (Mücahit Can Akçay dk. 90+3 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Mehmet Ali Akın, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

A. Hatayspor: Mohamedi x, Popov xx, Billong xx, Sackey xx, Burak Can Çamoğlu x (Katranis dk. 71 x), Rayane xx (Mirkan Aydın dk. 87 ?), Ribeiro xx, Akintole xx(Traore dk. 87 ?), Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx (Boupendza dk. 46 x), Diouf xx (Barbosa dk. 71 x)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Sarlija (dk. 69), Paintsil (dk. 89) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Gökhan Karadeniz (dk. 50) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Diouf, Boupendza, Ribeiro (A. Hatayspor), Pinto, Ender Aygören, Sarlija (MKE Ankaragücü)

(Mustafa Cenik - Cem Geçim/İHA)

MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Gökhan Karadeniz, MKE Ankaragücü, Hüseyin Göçek, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti 81 ile gönderilen genelge ile Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Türkiye'de mısır endüstrisinin gelişmesine önemli katkı sağlayan iş insanı Nuri Çomu vefat etti Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev işbirliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş
Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi         
19:02
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
18:52
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Taburcu olan koronavirüs hastası doktor, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı Taburcu olan koronavirüs hastası doktor, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı         
17:32
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 19:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei