Son Dakika Haberleri: Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki 2 şahsın üzerinde 12 fişek halinde 62 gram esrar ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki 2 şahsın üzerinde 12 fişek halinde 62 gram esrar ele geçirildi.


Gaziantep'te Şahinbey devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır 12 fişek halinde toplam 62 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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