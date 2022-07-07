Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kuşlarbeleni Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman yangınları ve Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarına karşı devriye görevi yapan jandarma ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, spor çanta içerisinde 4 günlük çalıntı buzağı bulundu. Buzağının Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Yasin Uyar'a ait olduğu tespit edildi. Buzağı tutanakla sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan U.K. ile N.Y.'nin da jandarma işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şüpheli otomobilden çalıntı buzağı çıktı - Son Dakika

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