Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü

55. Kütüphane Haftası olması nedeni ile Oltu Kütüphane Müdürü Ali Güven, çeşitli etkinlikler yaptı.

55. Kütüphane Haftası olması nedeni ile Oltu Kütüphane Müdürü Ali Güven, çeşitli etkinlikler yaptı.



Yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği kütüphanede küçük yaştaki öğrencilere yönelik çizgi filmler izletildi. Oltu Kütüphanesi Müdürü Güven, "Milletimizin ve insanlığın kültür mirası olan fikir ürünlerini derleyip, düzenleyerek toplumun bütün fertlerinin istifadesine sunan, hür düşüncenin kaynağını oluşturan kütüphaneleri tanıtmak vatandaşların kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla 1964 yılından beri kutlanmakta olan Kütüphane Haftasının 55. cisi 25-31 Mart 2019 tarihleri arasında ana teması Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma doğal kaynakların insanlar tarafından bilinçli ve zarar vermeden kullanılmasına denilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ile doğal kaynaklar idareli şekilde kullanılmalı, gelecek nesilleri düşünülerek bu kaynaklar tüketilmelidir. Sürdürülebilir kalkınma bilincinin insanlarda oluşturulması ve tasarruflu kullanımın geliştirilmesi okul öncesinden başlayıp üniversiteye ve daha sonrada iş yaşamına taşınacak bir eğitim programının oluşturulması ile başarılacaktır. Eğitim ve öğretim sürecinin önemli aktörlerinden biri olan kütüphaneler, okur yazarlığı destekler, güvenli öğrenme mekanları sağlar. Araştırmacıların bilgiye erişmesi, bilgiyi kullanması ve yeni bilgi üretmesine katkı sağlar. Bilgiye erişim tüm kalkınma alanlarına yönelik faaliyetleri destekleyebilecek bir konudur. Bilgi toplumu, internet bağlantısına sahip olmanın ötesinde bir kavramdır. Kütüphane bilginin ve bilgiyi kullanmak için gerekli becerilerin herkes tarafından erişilebilir olmasının güvencesidir. Sürdürüle bilir Kalkınma, sadece ekonomik anlamda değil kültürel ve sosyal anlamdaki değişim ve gelişmeleri de içerir. Geride kimse kalmayacak hedefi ile oluşturulan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma sürecinde kütüphaneler kilit kurumlardır. Halkın bilgiye erişimi, insanların yaşamlarını iyileştirebilecek bilinçte karar vermelerini sağlar. Kütüphaneler, insanların hayatlarını iyileştirmeleri konusunda çeşitli fırsatlar sunar ve karar verme süreçlerine katkı sağlar. Gezici Kütüphaneler kırsal bölgelerde ve şehir merkezinden uzak alanlara da kitap, internet bağlantısı vb. gibi hizmetleri ile vatandaşların bilgiye erişimini sağlayarak izola topluluklara fırsat eşitliği çerçevesinde ulaşır. Sürdürülebilir Kalkınmanın en temel yapıtaşı toplumdur. Bu nedenle, kütüphaneler merkezlerine kaynakları değil, insanları almalıdır. Bir toplumun refahı dayanışmaya bağlıdır ki kütüphaneler bulundukları yerde toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye elverişli kamusal alanlardır. Kütüphaneler verdikleri ve verebilecekleri değişik hizmetler ile bireylerin kendi kendilerini, kendi toplumlarını ve başka toplumları tanıya bilmelerine, çağımızın çeşitli alanlardaki gelişmelerine ayak uydura bilmelerine, yaşadıkları çevre ve dünya ile daha kolay iletişim kurabilmelerine yardımcı olurlar. Bir başka deyişle toplumda daha kişilikli, daha üretici ve daha kültürlü bireylerin artmasına katkıda bulunarak sürdürülebilir kalkınmaya büyük ölçüde yardımcı olurlar." diye konuştu. - ERZURUM

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