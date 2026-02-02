Sürdürülebilir Köyler Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Sürdürülebilir Köyler Projesi Tamamlandı

Sürdürülebilir Köyler Projesi Tamamlandı
02.02.2026 12:17
Bayburt Üniversitesi, kırsal turizm ve tarım üzerine uluslararası bir projeyi başarıyla tamamladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yürütücülüğünü üstlendiği "Kırsal Turizm ve İyi Tarım Uygulamalarının Ortak Noktası: Sürdürülebilir Köyler" başlıklı uluslararası proje tamamlandı.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, projenin sürdürülebilir tarım, kırsal turizm ve yaşanabilir köyler ekseninde önemli çıktılar ortaya koyarak uluslararası düzeyde dikkat çekici bir öğrenme ve deneyim paylaşımı sunduğu belirtildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan toplam 34 genç katılımcının Bayburt Üniversitesinde bir araya geldiği ifade edildi.

Proje sürecinde katılımcıların kırsal yaşama yönelik algı ve tutumlarının bilimsel yöntemlerle ölçüldüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje boyunca sürdürülebilir tarım uygulamaları öncelikli çalışma alanlarından biri olarak ele alınırken organik tarım ve hidroponik tarım uygulamaları atölye çalışmaları aracılığıyla katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı. Bu sayede katılımcılar, çevreye duyarlı üretim modelleri, gıda güvenliği ve doğal kaynakların etkin kullanımı konularında teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirme imkanı buldu. Bununla birlikte, kırsal turizmin yerel kalkınma ve kültürel mirasın korunmasındaki rolüne dikkat çekilerek Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Baksı Müzesi'ne gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle sürdürülebilir turizm anlayışı somut örnekler üzerinden ele alındı."

Açıklamada, katılımcıların Bayburt'ta edindikleri deneyimleri kendi ülkelerindeki kırsal yapılarla kıyaslama imkanı bulacağı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, çalışmanın gençlerin kırsal yaşamı daha bilinçli, sürdürülebilirlik temelli ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele almalarına önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Türkmen, projenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Bayburt Üniversitesi, Güncel, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Köyler Projesi Tamamlandı

SON DAKİKA: Sürdürülebilir Köyler Projesi Tamamlandı - Son Dakika
