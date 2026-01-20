Sürdürülebilir Yaşam İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Sürdürülebilir Yaşam İçin Protokol İmzalandı

20.01.2026 23:32
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve KADEM, gençler için sürdürülebilir yaşam projesi başlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında, Genç KADEM Üniversite Kulüpleri Mali Destek Programı kapsamında yürütülecek olan "Sürdürülebilir Yaşam İçin Harekete Geç" projesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KADEM Niğde Temsilciliği koordinasyonunda hayata geçirilen protokol kapsamında yürütülecek projede, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yanı sıra Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de proje ortağı olarak yer alıyor. Proje ile gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenmeye dayalı faaliyetler aracılığıyla sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmaları, çevre bilinci geliştirmeleri ve çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri hedefleniyor. Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, gençlerin sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmasına katkı sunacak bu anlamlı projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üniversite olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Rektör Uslu, iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ederek toplumsal fayda üreten çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:56
22:39
21:49
21:22
20:52
19:22
