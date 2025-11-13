Suriye-İngiltere hattında yeni dönem, Londra Büyükelçiliği yeniden açıldı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2012'de kapanan Londra Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Törende Suriye bayrağı göndere çekildi ve büyükelçiliğin açılışıyla birlikte Suriye'nin uluslararası kimliğine dönüşü vurgulandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra 2012'de kapatılan Londra Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Büyükelçilik binasında Suriye bayrağını göndere çeken Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esad'ın kimyasal rejiminin dayattığı izolasyonun ardından bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor" ifadelerini kullandı.
