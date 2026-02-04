Suriye'de ABD Heyeti ile Görüşme

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki Amerikan heyetini kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Esad el-Şibani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve tarafların ortak ilgi alanına giren meseleler" ele alındı.