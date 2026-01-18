Suriye\'de ABD Temsilcisi ile Görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'nin birliğine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Şara'nın başkent Şam'da Barrack'ı kabul ettiği görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine bağlılığını vurguladı ve mevcut aşamada diyaloğun öneminin altını çizdi.

Şara, Suriye'nin tüm Suriyelilerin katılımıyla yeniden inşa edilmesinin ve terörle mücadelede çabaların koordinasyonunun sürdürülmesinin gerektiğini teyit etti.

Görüşmede ayrıca Suriye ve ABD arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin yolları ile son bölgesel gelişmeler de ele alındı.