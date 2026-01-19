Suriye'de Ateşkes Anlaşması Kritik Dönüm Noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Ateşkes Anlaşması Kritik Dönüm Noktası

19.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu.

"18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir." ifadelerini kullanan Ala, uzun yıllardır süregelen çatışma ortamının ardından bu anlaşmanın hayata geçirilmesi, Suriye iç dinamikleri bakımından ve terörsüz bölge bağlamında istikrarın yeniden hayata geçirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Anlaşmanın, Suriye halkının meşru beklentilerine cevap verecek şekilde uygulanması, başta Suriye'nin komşuları olmak üzere Orta Doğu coğrafyasının tamamında güvenlik, huzur ve öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ateşkesin korunması ve silahlı unsurların tam entegrasyonu, sürecin başarısı için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkmaktadır." değerlendirmesini yapan Efkan Ala, sürecin, 8 Aralık 2024 tarihinde başladığını, Suriye için yeni bir siyasal ve toplumsal inşa imkanı sunduğunu, bugün itibarıyla belirleyici bir aşamaya ulaştığını ve sahadaki fiili gerçekliklerin dikkate alındığı bu yeni dönemde, Suriye'nin geleceğinin çatışma, ayrışma ve terör zemininde değil birlikte yaşama iradesi, bütünleşme ve kapsayıcı entegrasyon anlayışı temelinde şekillenmesi gerektiği gerçeğinin tüm aktörler tarafından idrak edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Suriye'de halkın rızasına dayalı, kapsayıcı ve bütünleştirici bir yönetişim anlayışıyla yürütülen çabaları ve ülkenin yeniden inşasına yönelik adımları güçlü biçimde desteklediğini ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması yalnızca Suriye'nin ulusal güvenliği açısından değil, bölgenin tamamında kalıcı istikrarın sağlanması bakımından da zorunlu bir koşuldur. Suriye konusunda başından beri öngörülerinde haklı çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesiyle hem bölgesel hem de küresel ölçekte sorumluluk üstlenen bir liderlik perspektifi ortaya koymuştur.

Bu yönüyle Türkiye, terör koridorlarına izin vermeden sahadaki gerçekliklerle çözüm arayışlarını eş zamanlı yürütebilen dünyada eşine az rastlanır bir süreci başarıyla yürütmüştür. Sonuç itibarıyla Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın başarıyla uygulanması, Suriye'nin egemen, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yeniden inşasının önünü açabileceği gibi, Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve güvenlik vizyonunun da somut bir tezahürü olacaktır. Bu süreç, Suriye'nin yanı sıra bölgenin tamamının geleceğini etkileyecek tarihsel bir fırsat penceresi sunmaktadır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin istikrar, güven ve kalkınmasında destek olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, AK Parti, Güvenlik, Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Ateşkes Anlaşması Kritik Dönüm Noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

00:59
Yıllarca unutulmayacak final Maçtan çekilip geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
00:09
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 01:45:51. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Ateşkes Anlaşması Kritik Dönüm Noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.