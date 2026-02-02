Suriye\'de Ateşkes Uygulanıyor

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri, Haseke'ye konuşlanmaya başladı.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak'ta varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması bugün yürürlüğe girdi. Suriye ordusu, Haseke'ye konuşlanmaya başladı.

"Sivillerin can ve mal güvenliğinin muhafaza edilmesi temel önceliğimizdir"

Haseke İç Güvenlik Birimleri Komutanı Tuğgeneral Marwan el-Ali, şehre giren birimlere yönelik yaptığı konuşmada, "Güvenlik görevlerinin titizlikle ve belirlenen planlar dahilinde yürütülmesi, yasalara ve yönetmeliklere tam bağlılık sağlanması, kamu düzeninin korunması ile sivillerin can ve mal güvenliğinin muhafaza edilmesi temel önceliğimizdir" dedi.

Haseke'nin güvenlik ve istikrarını pekiştirmek amacıyla kente giriş yaptıklarını vurgulayan Tuğgeneral El-Ali, "Devlet kurumlarının rolünü yeniden etkinleştirmek ve eyaletteki havalimanını en kısa sürede tekrar faaliyete geçirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu adım, sivil halkın güvenliğini yasal çerçevede teminat altına alacaktır"

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, iç güvenlik birimlerinin Haseke'de konuşlanmaya başlamasının, hükümet ile SDG arasında varılan anlaşmanın uygulama aşamasının bir parçası olduğu vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorumluluklarının tamamen devlet kurumlarına devredilmesinin hedeflendiği belirtilerek, "Bu adım bölgedeki devlet otoritesini güçlendirecek ve sivil halkın güvenliğini yasal çerçevede teminat altına alacaktır. Geçiş süreci, devlet kurumlarının koordinasyonunda kamu güvenliğini ve istikrarı pekiştirecek şekilde planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Şam yönetimi ile SDG arasında 30 Ocak'ta varılan anlaşmada, terör unsurlarının ön hatlardan çekileceği, hükümet güçlerinin Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacağı ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirileceği açıklanmıştı. - ŞAM