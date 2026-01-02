Suriye\'de devrik rejim unsurlarının başında Esed\'in yeğeni Mahluf\'un olduğu ileri sürüldü

Al Jazeera'da yayımlanan bir belgeselin ikinci bölümünde, Esed rejiminin üst düzey subaylarına ait belgeler ve 74 saatlik ses kaydına ulaşıldığı ifade edildi. Al Jazeera'ya göre bu dosyalar, yüzlerce belge ve ses kaydıyla "El Mutaharri" programına ulaştırıldı. Sızıntıyı yapan Suriyeli kişinin, kendisini İsrailli bir subay olarak tanıttığı, eski rejim kalıntılarının lider kadrosunu işbirliği ve koordinasyona ikna ettiği aktarıldı.

YAPININ BAŞINDA ESED'İN YEĞENİ VAR

Amacı bu yapıya içeriden sızarak örgütsel yapısını açığa çıkarmak olan kişinin, yapının başında Beşşar Esed'in yeğeni Rami Mahluf olduğunu ortaya çıkardığı iddia edildi. Söz konusu kayıtlarda, rejim unsurlarının örgütsel yapısının başında Mahluf, eski generallerden Gayyas Della ve Rusya'da ikamet eden Kaplan Gücü Komutanı Süheyl el-Hasan'ın yer aldığı öne sürüldü.

Raporda, askeri işlerden Salih el-Abdullah'ın, sahadaki gruplar arası koordinasyondan Ali el-Eyd'in, mali işlerden ise Ali Mihanne'nin sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Rami Mahluf

SURİYE SINIRINA YAKIN BÖLGEDE KOMUTA MERKEZİ KURDU

Belgeselde, Süheyl el-Hasan'ın Suriye sınırına yakın bir bölgede, Lübnan'daki El-Hisa bölgesinde operasyonları yönetmek üzere büyük bir komuta merkezi kurduğu belirtildi. Kayıt ve belgelere göre, Esed rejiminin unsurlarından Mahmud es-Selman'ın Lübnan vatandaşı olduğu, İran tarafından görevlendirilen Mahmud Hassuri'nin liderliğindeki yapıya bağlı yaklaşık 20 pilotun da Lübnan'da ikamet ederek bu yapıya katılmaya çalıştığı iddia edildi.

Al Jazeera'nın elde ettiği kayıtlar, rejim unsurlarına mensup subaylarla Mikdad Fıteyha arasında Suriye sahilindeki olaylar sırasında koordinasyon sağlandığını ve bu grupların Humus, Hama, Lazkiye, Tartus ve Şam'daki konuşlanma noktalarını ortaya koyuyor.

Belgelerde, Fıteyha'nın bu subaylarla Suriye'nin sahil bölgesinde 6 Mart 2025'te olaylar çıkarmayı planladığına dair bilgiler yer aldığı vurgulandı. Devrik rejimin çöküşünün ardından saflarını yeniden düzenleme girişimlerini ortaya koyan kayıtlarda, Süheyl el-Hasan'ın bir ses kaydında, 5 bölgede 168 bin askeri bulunduğunu söylediği ileri sürülüyor.