Suriye'de İnsani Koridor Açıldı

14.01.2026 20:16
Suriye ordusu, Fırat Nehri batısındaki siviller için Halep'e insani koridor açacağını duyurdu.

Suriye ordusu, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için insani koridor açacağını duyurdu.

Suriye ordusu Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgali altındaki yerlerde ikamet eden siviller için Halep şehrine doğru bir insani yardım koridoru oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu insani yardım koridorunun, yarın sabahtan itibaren yerel saatle 09.00 - 17: 00 arasında açık olacağı ifade edildi.

İnsani koridorun YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesi ile Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 karayolu üzerindeki Hamimah köyünden geçeceği kaydedildi.

Sivillere çağrıda bulunulan açıklamada, belirtilen bölgede bulunan terör unsurlarına ait mevzilerden uzak durulması istendi.

Suriye ordusunun, bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak ve olası tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

