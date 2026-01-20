Suriye'de Kürtlere Yeni Fırsatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Kürtlere Yeni Fırsatlar

20.01.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Barrack, Suriye'deki yeniliklerle Kürtlerin siyasi haklarının arttığını belirtti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki son gelişmelere ilişkin, "Suriye artık tanınan bir merkezi hükümete sahip ve 2025'in sonlarında IŞİD ile Mücadele Küresel Koalisyonu'na 90'ıncı üye olarak katıldı. Bu adım, Batı'ya yönelimi ve ABD ile terörle mücadelede iş birliğini işaret ediyor. Bu gelişme, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini de değiştiriyor. SDG'nin sahadaki IŞİD karşıtı güç olma rolü büyük ölçüde sona ermiş durumda. Zira Şam artık güvenlik sorumluluklarını, IŞİD tutuklularının bulunduğu hapishane ve kampların kontrolü de dahil olmak üzere, devralmaya hem istekli hem de muktedir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeye yer verdi:

"Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara liderliğindeki yeni hükümetin yönetimindeki Esad sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır. Bu dönem, Kürtlere; Beşar Esad rejimi altında uzun yıllar boyunca reddedilmiş olan vatandaşlık hakları, kültürel güvenceler ve siyasi katılımı içeren, birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyon yolunu açıyor. Bu rejim döneminde birçok Kürt vatansız bırakılmış, dil kullanımı kısıtlanmış ve sistematik ayrımcılığa uğramıştı.

Tarihsel olarak, ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki askeri varlığı, öncelikle IŞİD'e karşı bir ortaklık olarak gerekçelendirildi. Kürtlerin liderliğindeki SDG, 2019 yılına kadar IŞİD'in toprak hilafetini sona erdirmede en etkili kara gücü olduğunu kanıtladı ve binlerce IŞİD savaşçısı ve ailelerini el-Hol ve el-Şeddadi gibi hapishanelerde ve kamplarda gözaltında tuttu. O dönemde, iş birliği yapılabilecek işlevsel bir merkezi Suriye devleti yoktu. Esad rejimi zayıflamış, tartışmalı bir konuma gelmiş ve İran ve Rusya ile ittifakları nedeniyle IŞİD'e karşı güvenilir bir ortak konumunda değildi.

Bugün ise durum tamamen değişmiş durumda. Suriye artık tanınan bir merkezi hükümete sahip ve 2025'in sonlarında IŞİD ile Mücadele Küresel Koalisyonu'na 90'ıncı üye olarak katıldı. Bu adım, Batı'ya yönelimi ve ABD ile terörle mücadelede işbirliğini işaret ediyor. Bu gelişme, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini de değiştiriyor. SDG'nin sahadaki IŞİD karşıtı güç olma rolü büyük ölçüde sona ermiş durumda. Zira Şam artık güvenlik sorumluluklarını, IŞİD tutuklularının bulunduğu hapishane ve kampların kontrolü de dahil olmak üzere, devralmaya hem istekli hem de muktedir.

"ABD'nin uzun vadeli askeri varlıkta çıkarı yok"

Son gelişmeler, ABD'nin SDG'nin ayrı olarak rolünü sürdürmek yerine bu geçişi kolaylaştırdığına işaret ediyor:

-18 Ocak'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasını güvence altına almak ve anlaşmanın zamanında ve barışçıl bir şekilde uygulanması için net bir yol haritası belirlemek üzere Suriye Hükümeti ve SDG liderliği ile kapsamlı görüşmeler yaptık.

-Anlaşma, SDG savaşçılarını ulusal orduya entegre ediyor (bireyler olarak, ki bu en tartışmalı konulardan biri olmaya devam ediyor), önemli altyapıları (petrol sahaları, barajlar, sınır geçişleri) devrediyor ve IŞİD hapishaneleri ve kamplarının kontrolünü Şam'a devrediyor.

-ABD'nin uzun vadeli askeri varlıkta hiçbir çıkarı yok; IŞİD kalıntılarını yenilgiye uğratmayı, uzlaşmayı desteklemeyi ve ayrılıkçılığı veya federalizmi dayatmadan ulusal birliği ilerletmeyi önceliklendiriyor.

"SDG'nin iç savaş ortamında sahip olduğu yarı özerkliğin çok daha ötesinde haklar sunmakta"

Bu, Kürtler için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır: yeni Suriye devletine entegrasyon, tam vatandaşlık hakları (daha önce vatansız olanlar da dahil), Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınma, Kürt dili ve kültürünün anayasal olarak korunması (örneğin, Kürtçe eğitim, Nevruz'un ulusal bayram olarak kutlanması) ve yönetime katılım gibi, SDG'nin iç savaş ortamında sahip olduğu yarı özerkliğin çok daha ötesinde haklar sunmaktadır.

Kırılgan ateşkesler, zaman çıkan çatışmalar, sertlik yanlısı kesimlere ilişkin endişeler veya bazı aktörlerin geçmişteki şikayetleri yeniden gündeme getirmek istemesi gibi riskler devam etse de ABD, Kürtlerin haklarının korunması ve IŞİD'e karşı iş birliği için baskı yapıyor. Alternatif olan uzun süreli ayrılık, istikrarsızlığa veya IŞİD'in yeniden canlanmasına yol açabilir. ABD diplomasisi tarafından desteklenen bu entegrasyon, Kürtlerin tanınmış bir Suriye ulus devleti içinde kalıcı haklar ve güvenlik elde etmeleri için şimdiye kadarki en güçlü şansı temsil ediyor.

Suriye'de ABD şu konulara odaklanmaktadır. Birincisi, şu anda SDG tarafından korunan IŞİD tutuklularının bulunduğu cezaevi tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve ikincisi SDG ile Suriye hükümeti arasında görüşmeleri kolaylaştırarak SDG'nin barışçıl bir şekilde entegrasyonunu ve Suriye'nin Kürt nüfusunun tarihi bir tam Suriye vatandaşlığına siyasi olarak dahil edilmesi."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Suriye, Güncel, Işid, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Kürtlere Yeni Fırsatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
İmzalar atıldı Acun Ilıcalı’dan tarihi transfer İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer
Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin’de toplayacak Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu ''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
Aç kalan kurt mezraya indi Aç kalan kurt mezraya indi
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu Zirve el değiştirdi 2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 20:35:03. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Kürtlere Yeni Fırsatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.