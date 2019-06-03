Son Dakika Haberleri: - Suriye'de Rejim Saldırıları Sürüyor: 4 Ölü
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- Suriye'de Rejim Saldırıları Sürüyor: 4 Ölü

1 saat önce

- Suriye'de rejim saldırıları sürüyor: 4 ölüİDLİB - Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

- Suriye'de rejim saldırıları sürüyor: 4 ölü
İDLİB - Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırıları sürüyor. Rejim'e ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Maaret el Numan bölgesinde bir pazar yerine düzenlediği bombardımanda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı bildirildi.
- Suriye'de Rejim Saldırıları Sürüyor: 4 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, İdlib, Suriye, Güncel
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