Suriye\'de Uyuşturucu Operasyonu

26.01.2026 23:35
Suriye, Brezilya'dan gelen bir gemide uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon başarılı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Brezilya'dan ülkenin batısındaki Lazkiye Limanı'na gelen bir gemide yüksek miktarda kokain tespit ettiği bildirildi.

"KOMŞU BİR ÜLKEYE ULAŞTIRILACAKTI"

Uyuşturucunun, ismi açıklanmayan komşu bir ülkeye ulaştırılmak üzere bitkisel yağ tenekeleri içerisine profesyonelce gizlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: " Operasyon, titiz istihbari bilgiler ve saha takibi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Sevkiyatın tamamı, limandan çıkışı yapılmadan önce ele geçirilmiştir. Güvenlik birimlerimiz, olaya karışan tüm faillerin tespiti ve caydırıcı yasal işlemlerin başlatılması için soruşturmayı ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

Açıklamada operasyonun, "uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla mücadele, genel güvenliğin korunması ve uyuşturucu maddelerin yerel ve uluslararası pazarlara sızmasının önlenmesi çabaları" çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Öte yandan, daha önce Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından Baas rejiminin kullandığı uyuşturucu depoları ve TIR'lar dolusu uyuşturucu maddeler görüntülenmişti.

Kaynak: AA

