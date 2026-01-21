Suriye'de YPG/SDG'nin Alıkoymaları Ateşkesi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de YPG/SDG'nin Alıkoymaları Ateşkesi Tehdit Ediyor

21.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanı, YPG/SDG'nin Haseke'de sivilleri keyfi olarak alıkoymasının ateşkesi tehdit ettiğini belirtti.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde sivillere yönelik keyfi alıkoymalar yaptığı, bunun da ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, dün akşam ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG, işgali altındaki Haseke kent merkezinde çok sayıda Arap genci alıkoydu.

Alıkonan gençler YPG/SDG unsurları tarafından silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldü.

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, terör örgütünün Haseke'deki alıkoymalarına ilişkin Suriye resmi haber ajansı SANA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Kasra, dün yerel saatle 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir gün geçmeden YPG/SDG'nin "Haseke'de keyfi alıkoymalara başladığını" belirtti.

Alıkoymalara tepki gösteren ve söz konusu sivillerin serbest bırakılmasını isteyen Ebu Kasra, "SDG tarafından Haseke'de onlarca sakininin keyfi olarak alıkonması, ateşkesin tamamını tehdit etmektedir. SDG, bu keyfi alıkoymaları derhal durdurmalı ve tüm tutukluları serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyerek, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de YPG/SDG'nin Alıkoymaları Ateşkesi Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:05:42. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de YPG/SDG'nin Alıkoymaları Ateşkesi Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.