Suriye'de Zorla Kaybedilenlerin Çocukları Ailelerine Kavuşuyor

06.01.2026 15:19
Suriye'de devrik rejim döneminde zorla kaybedilenlerin 314 çocuğundan 150'si ailelerine teslim edildi.

Suriye'de devrik rejim döneminde tutuklanan veya zorla kaybedilen kadın ve erkeklerin çocuklarının, ailelerinden koparılarak devlet bakımevlerine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Çocukların akıbetini araştırmakla görevli Aile ve Sosyal İşleri Bakanlığı bünyesindeki Soruşturma Komitesi, çalışmalarında ulaştığı son bulguları paylaşmak üzere başkent Şam'da basın toplantısı düzenledi.

Soruşturma Komitesi, bugüne kadar tespit edilen 314 çocuktan 150'sinin kimlik doğrulaması yapılarak ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Komite Başkanı Dr. Rağda Zeydan, temel görevlerinin, devrik rejim döneminde bakımevlerine yerleştirilen tutuklu ve zorla kaybedilen kişilerin çocuklarının izini sürmek olduğunu söyledi.

Zeydan, yapılan çalışmalar sonucunda Bakanlığa bağlı bakımevlerine yerleştirildiği tespit edilen 314 çocuğun kayda alındığını belirterek "Bu çocuklardan 150'sinin ailelerine teslim edildiğini kesin olarak doğruladık. Ayrıca 50 çocuğun daha ailelerine ulaştırıldığına dair doğrulama sürecimiz devam ediyor." dedi.

Komisyonun çalışmalarını birden fazla eksende yürüttüğünü ifade eden Zeydan, çocuklara ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması, ailelerden veri alınması için özel formlar hazırlanması ve ailelerine teslim edilen çocukların takibini yapmak üzere gönüllü bir ekip oluşturulduğunu kaydetti.

Zeydan ayrıca, 2011–2024 yılları arasında faaliyet gösteren bakım evlerine ilişkin verilerin toplandığını, ailelerle iletişimi güçlendirmek amacıyla iki ayrı "sıcak hat" kurulduğunu ve kayıp çocukların yakınları için sosyal medya sayfaları açıldığını söyledi.

Komitenin adli süreci de yakından takip ettiğini vurgulayan Zeydan, çocuk mağdurlara ve ailelerine hukuki danışmanlık sağlandığını, uluslararası kayıp kişilerle ilgili kuruluşlarla temas kurularak savunuculuk faaliyetleri yürütüldüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Samer Kurebi ise hukuki boyuta ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vererek "Zorla kaybedilen çocukların ailelerine avukat temin edilmesi ve hukuki danışmanlık sağlanması konusunda destek veriyoruz." dedi.

Kurebi, önlerinde karmaşık ve kapsamlı dosyalar bulunduğunu ifade ederek bilgilerin tasnif edilmesi ve arşivlenmesi için özel ekipler oluşturulduğunu, ayrıca sahada çalışacak ekiplerin de görevlendirileceğini kaydetti.

SOS (Save Our Souls) Çocuk Köyleri Ulusal Direktörü Fethi el-Abbasi de arşivlerdeki belgelerin incelenmesi için özel bir komite kurduklarını belirterek " SOS Suriye bünyesinde zorla yerleştirildiği tespit edilen 140 vakayı kayıt altına aldık. Bunlardan 106'sının izini sürmeyi başardık. Kalan vakalarla ilgili araştırma ve doğrulama çalışmalarımız titizlikle sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

