Suriye'deki Çatışmalara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Suriye'deki Çatışmalara Tepki

08.01.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Kurumlar Platformu, Halep'teki çatışmaların barış sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'nin Halep kentinde Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı. DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş, "Kürtleri hedef alan bu saldırılar Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini dinamitlemektedir. Aynı zamanda Türkiye'de devam eden barış ve demokratik toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır" dedi.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye Arap Ordusu ile SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin Tunceli'de Demokratik Kurumlar Platformu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyan DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş şunları söyledi:

"Saldırıların tam da SDG'nin Suriye Ordusu'yla entegrasyonu ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan, çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerinin de dinamitlemektedir. Aynı zamanda Türkiye'de devam eden barış ve demokratik toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır.

"Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletleri ve ilgili tüm aktörleri izleyici konumdan çıkmaya çağırıyoruz"

Rojava'ya yönelik düşmanca tutum SDG'nin entegrasyon ve çözüm yönündeki çabalarlarını zayıflatmayı, bölgesel barış ihtimalini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Çözüm karşıtı güçler savaşı derinleştirerek haklar arasındaki demokratik ve barış gelecek ihtimalini yok etmek istemektedirler. Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız. Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletleri ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumdan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk almalılar. Saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik bu suça ortak olmaktır."

Daha sonra söz alan Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin ise "Bu saldırılar Rojava'da Kürt halkının elde ettiği kazanımları tasfiye etme üzerine kuruldur, yeni başlamış bir saldırı değildir. Suriye'nin zengin kimlik, kültür ve halk bahçesini yok edip, cihatçı çetelere bırakma hedefidir. Saldırılar başta Aleviler ve Dürzülere yapılan saldırılarla başladı ve bugün Halep'te Kürt mahallelerine yapılan saldırılarla devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'deki Çatışmalara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 14:38:24. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Çatışmalara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.