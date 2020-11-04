Suriye'deki güvenlik güçlerine Türkçe kurs - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, güvenlik güçleri ve kamu kurumlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/ YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde, güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı. Halk Eğitim Merkezleri'nde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenler tarafından verilen kurslara, ilçe güvenliğini sağlayan yerel polisler ile kamu kuruluşlarında çalışan personel ilgi gösterdi. 100 kursiyerin katıldığı ve 12 hafta boyunca devam edecek kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.