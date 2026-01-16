Suriye'deki Katliamlar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Suriye'deki Katliamlar Protesto Edildi

16.01.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK Kars, Suriye'deki saldırılara karşı ortak basın açıklaması yaparak saldırıların durdurulmasını talep etti.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği, TTB, SES ve EMEP'ten Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı. Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır. Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır" dedi.

Kars Emek ve Demokrasi Platformu ile Kars Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'de Lazkiye, Süveyda ve Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de yaşanılanları protesto etti.  KESK Kars Şubeler Platformu, DEM Parti, İnsan Hakları Derneği, TTB, SES ve EMEP'liler, Kars Vali Rahmi Doğan Parkı'ndan bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. KESK Kars Şubeler Platformu Yürütme Kurulu adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, şunları ifade etti:

"ABD'nin başını çektiği emperyalist güçlerin uluslararası hukuk normlarını, asgari siyasi ve insani kuralları ayaklar altına aldığı, emperyalist barbarlığın yeniden hortlatıldığı, yeni savaşların kapıda olduğu günümüz konjonktüründe her gün yeni bir katliama, saldırıya tanıklık ediyoruz. Dün Lazkiye, Süveyda, Bugün Şeyh Maksut, Eşrefiye! Suriye'de emperyalist güçlerin, yayılmacı politika heveslilerinin maşalığını yapan, vekalet savaşı yürüten, bugün devlet gücü haline getirilmeye çalışılan, onlarca ülkeden toplanmış kişiden oluşan HTŞ ve bağlı çeteler Alevi ve Dürzilere yönelik katliamlardan sonra bu kez de Kürtlerin yoğun yaşadığı Halep'teki mahallelere yönelik katliam girişimine başlamıştır.

ABD himayesinde, Fransa garantörlüğünde ve diğer emperyalist güçlerin desteğiyle Paris'te yapılan toplantıda Gazze'de soykırım yapan İsrail ile anlaşma yapan, Suriye topraklarını ve kaynaklarını paylaşıma açan, her türlü iş birliğine imza atan Suriye merkezi hükümet güçlerinin aynı gün Halep'te sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmesiyle gerçek karakterini bir kez daha ele vermiştir. Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır. Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır. Saldırılar derhal durdurulmalı, mahalleler üzerindeki abluka sona erdirilmeli, yerinden edilenlerin geri dönüşü sağlanmalıdır. KESK olarak, eşitliği, barışı ve cihadist çetelere karşı laiklik için mücadele çağrımızı yineliyor, başta TBMM olmak üzere, emek örgütlerini, siyasi partileri ve demokratik güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Suriye, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'deki Katliamlar Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:04:56. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Katliamlar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.