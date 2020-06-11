Suriye Devlet Başkanı Esad, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı - Son Dakika
BBC

Suriye Devlet Başkanı Esad, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016'dan bu yana Başbakanlık koltuğunda olan İmad Hamis'i görevden aldı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016'dan bu yana Başbakanlık koltuğunda olan İmad Hamis'i görevden aldı.

Esad'ın, Hamis'in yerine, gelecek ay düzenlenecek genel seçimlere ve yeni hükümet kurulana kadar Hüseyin Arnuş'u atadığı bildirildi.

Bu ani kararı duyuran Suriye resmi medyası, gerekçesine dair ayrıntıya yer vermedi. Ancak ülkedeki ekonomik krizin ve Suriye yerel para biriminin değer kaybetmesinin kararda rol oynadığı belirtiliyor.

İdlib doğumlu Arnuş ülkedeki su kaynaklarından sorumlu bakan olarak kabinede yer alıyordu. Arnuş, Deyr ez Zor valiliği dahil hükümet içinde birçok farklı üst düzey görevde bulundu.

Suriye para biriminin değer kaybına uğraması fiyat artışlarına neden oldu.

Ekonomik şartların kötüleşmesi nedeniyle Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda'da dört gündür protestoların devam ettiği belirtiliyor. Çarşamba günü ise kentte hükümet yanlılarının gösterisi oldu.





Süveyda hükümetin kontrolünde. Burada yaşayan Dürzilerin, Esad'ın devrilmesi halinde dini azınlıkların hedef alınacağı kaygısıyla bugüne dek Esad'a sadık kaldıkları belirtiliyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, gösteriler Pazar günü "yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başladı ve giderek siyasi talepler gündeme getirildi".

Göstericilerin Esad'ın görevden ayrılmasını, yolsuzlukların son bulmasını ve İran destekli milislerin ve Rus askerlerinin çekilmesini talep ettikleri belirtiliyor.





Hükümet, ekonomik sorunları Batı'nın uyguladığı yaptırımlara ve kur "manipülasyonlarına" bağlıyor.

Son günlerde Suriye para birimi karaborsada büyük değer kaybına uğrayarak dolar karşısında 3000'e düştü. Resmi kura göre ise dolar 700'den işlem görüyor. 2011'de iç savaş başlamadan önce 1 dolar 47 Suriye lirasıydı (pound).

Uzmanlar son günlerdeki değer kaybında ABD'nin 17 Haziran'da uygulamaya koyacağı yeni yaptırımların etkili olduğunu belirtiyor. ABD'nin aralık ayında yasalaştırdığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamındaki yaptırımlar, Suriye hükümetine mali, maddi veya teknoloji desteği veren veya Suriye hükümeti ve müttefikleri İran ve Rusya hükümetleri adına askeri girişimlerde bulunan yabancı bireyleri veya onlara hizmet sağlayan şirketleri hedef alıyor.

Suriye'de Mayıs 2019'dan bu yana gıda fiyatlarında yüzde 133 artış kaydedildi. Dünya Gıda Programı, 9,3 milyon Suriyeli'nin gıda güvenliğinin olmadığını belirtiyor.

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BBC

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:42 

Son Dakika Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı - Son Dakika Dünya

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