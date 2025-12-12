Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı - Son Dakika
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı
12.12.2025 00:24
Suriye, 40 yıl aradan sonra Dünya Bankası ile elektrik iletim hatlarının onarımına ilişkin hibe projesinin imzalarını tamamladı. Proje, enerji arzını güçlendirecek ve ülke ekonomisine katkı sunacak.

Suriye, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Dünya Bankası ile ilk ortak projeyi hayata geçirmek üzere elektrik iletim hatlarının onarımına ilişkin anlaşmanın son imza sürecini tamamladı.

MALİYE BAKANI DUYURDU

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesini kapsayan projenin son belgesinin imzalandığını duyurdu.

PROJE HİBE KAPSAMINDA FİNANSE EDİLDİ

Berniye, projenin kredi değil hibe kapsamında finanse edildiğini belirterek, "Bu çalışma, özellikle Enerji Bakanlığının elektrik arzını güçlendirme yönündeki çabalarına destek sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

146 MİLYON DOLARLIK HİBE SAĞLANACAK

Haziran ayında Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Suriye'de elektrik iletim hatlarının onarımı için 146 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Ekonomi, Suriye, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    dünya bankası durup dururken neden hibe yapsın kim bilir nelerin peşindeler 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
