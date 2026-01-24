Suriye Hükümeti SDG ile Ateşkesi Sona Erdiriyor

Suriye hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye, silahlı unsurların ve Haseke vilayetinin Suriye'ye entegrasyonuna yönelik kapsamlı planlar geliştirilmesi için tanınan 4 günlük sürenin dolmasının ardından Suriye hükümetinden bir yetkili, "SDG ile yapılan ateşkes sona erdi, hükümet seçenekleri değerlendiriyor" dedi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin SDG arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, silahlı unsurların Suriye devlet yapısına entegrasyonuna yönelik somut planların hazırlanması için SDG'ye tanınan süre sona erdi. Suriye Devlet Başkanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklama kapsamında terör örgütü unsurlarının Suriye'ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin atılacak adımların değerlendirilmesi için tanınan 4 günlük süre 20.00 itibariyle sonlandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre hükümetten adı açıklanmayan bir yetkili, "SDG ile yapılan ateşkes sona erdi ve hükümet seçenekleri değerlendiriyor" dedi.

SDG'den henüz bir açıklama gelmezken örgütün Şam yönetiminin silah bırakma çağrılarına nasıl yanıt vereceği ya da herhangi bir karşı teklif sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan, sürecin akıbetine bağlı olarak Suriye hükümetinin SDG'ye yönelik yeni bir operasyon başlatıp başlatmayacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

SDG'ye tanınan sürenin uzatıldığı yalanlanmıştı

Suriye Dışişleri Bakanlığından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, SDG'ye tanınan sürenin uzatıldığına ilişkin iddialar yalanlanırken, Suriye'ye şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmediği ve aksine ateşkes ihlallerinin sürdüğü vurgulanmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, SDG'nin zaman kazanmak amacıyla sürekli süre ve ateşkes talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Ahmed, ülkedeki tüm silahların Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulundurulması gerektiğini hatırlatırken, terör örgütü PKK unsurlarının Suriye topraklarına girişinin de uluslararası hukuk ve Suriye yasalarına aykırı olduğunun altını çizmiş, bu ihlallerle hukuki çerçevede mücadele edileceğini söylemişti.

Dört günlük süre verilmişti

Suriye Devlet Başkanlığı'nın 20 Ocak tarihli açıklamasında, SDG ile gerçekleştirilen görüşmelerde Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklarda ortak anlayışa varıldığı belirtilmişti. Yayımlanan bildiride, bölgelerin entegrasyon sürecine ilişkin detaylı bir plan oluşturulması amacıyla SDG yönetimine 4 günlük istişare süresi tanındığı bildirilmiş, taraflar arasında uzlaşmaya varılması durumunda Suriye ordusu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği aktarılmıştı. Birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı ifade edilirken, Kamışlı dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedilmişti.

Tarafların SDG'ye bağlı tüm unsurların Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, detaylı mekanizmalara ilişkin teknik tartışmaların sürdüğü, sivil kurumların da Suriye devlet yapısına dahil edileceği aktarılmıştı. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından 16 Ocak'ta imzalanan ve Kürt vatandaşların dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname'nin uygulanacağı belirtilerek, bu adımın tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alındığı birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü olduğu vurgulanmıştı. - ŞAM