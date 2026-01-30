Suriye Hükümeti YPG ile Mutabakata Vardı - Son Dakika
Suriye Hükümeti YPG ile Mutabakata Vardı

30.01.2026 14:51
Enformasyon Bakanı Mustafa, YPG ile mutabakat sonrası tüm bölgelerin hükümetin kontrolünde olacağını duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm bölgelerin hükümetin kontrolünde olacağını belirtti.

Mustafa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, istisnasız tüm devlet kurumlarının Suriye hükümetinin yetkisi altında olacağını vurguladı.

Tüm bölgelerin hükümetin egemenliği altında olacağını ve hiçbir istisna yapılmayacağını kaydeden Mustafa "Ülkedeki hiçbir bölge hükümetin kontrolü dışında kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Suriye, YPG

