Suriye: İsrail Çekilmeden Anlaşma Yok

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, " İsrail, Suriye topraklarından çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacak" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forum kapsamındaki 'Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek' başlıklı panelde konuştu. Şeybani konuşmasında, Suriye'nin yeniden inşa süreci ile ilgili değerlendirmede bulundu. İsrail'in, Suriye'ye yönelik politikaları üzerinde çalışılmazsa istikrarsızlaştırma girişimlerinin süreceğini belirten Şeybani, İsrail'in, Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu bildirdi. Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin bugün Suriye'yi 'ortak ülke' olarak gösterdiğini kaydeden Şeybani, eskiden Suriye'den gelen göçü nasıl durduracaklarını düşünen Avrupa ülkelerinin ise Suriye'ye geri göçten ve yatırım yapmaktan bahsettiğini aktardı.