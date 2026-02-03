Suriye'nin Bütünlüğü İçin Türkiye'nin Destek Vurgusu - Son Dakika
Suriye'nin Bütünlüğü İçin Türkiye'nin Destek Vurgusu

03.02.2026 17:36
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunarak barışa destek vereceklerini açıkladı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye güçlü olursa ve adaletle ayağa kalkarsa bölgedeki tüm dostlarımız kazanacaktır. Suriye'de birliği ve bütünleşmeyi destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akla davet etmeyi sürdüreceğiz. Demokratik rehberlik ve kolaylaştırıcılık sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin yeniden inşasında, kurumlarının güçlenmesinde, sınır güvenliğinin tesisi ve terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Suriye'de bütünleşme sürecinde atılan güçlü adımları dikkatle takip ediyoruz. Çok da uzun sayılmayacak bir sürede gelinen noktayı takdirle karşılıyoruz" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"10 Mart Mutabakatı'nın çerçevesi ile 30 Ocak Anlaşması'nın hükümlerine tam bağlılık, Suriye'ye huzur, bölgeye istikrar getirecektir. Mutabakatlara riayet etmek, bölgenin büyük bir kısmını ateş çemberinden çıkarmak demektir. Taahhütler hayata geçtikçe gerçek barış sağlanacaktır. Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın, askeri ve idari açıdan kademeli entegrasyonu hedeflemesi bölge barışı adına kıymetli bir fırsattır. Bu bütünleşme, Suriye'nin devlet kapasitesini artırarak yeni bir güvenlik mimarisine kapı aralamaktadır."

"İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir"

Tüm toplumsal kesimlerin el birliğiyle, yerel çeşitliliği saygın biçimde koruması ve devlet otoritesinin adaletle tesisi yeni dönemin ana omurgasıdır. İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi bölgemizin sigortasıdır. Arap, Kürt, Türk ayırmaksızın hiçbir kimliği, inancı ve düşünceyi ötekileştirmeksizin her bir Suriye yurttaşının siyasal sistemde onurlu ve güvenli yeri sağlanmalıdır. Parçalanma, dağılma, vekalet yapılanmaları ve fiili bölünmeler kimseye huzur getirmez. Birlik ve dirlik içinde bir Suriye, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvenceler üretecektir. Toprak birliği, egemenlik birliği, devlet birliği sayesinde gelecek birliği de sağlanacaktır. Birlik, dirlik, bütünlük; Suriye'de de bölgemizde de oyunları bozacak olan yegane anahtardır. Suriye'nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir.

"Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir"

Terörsüz Türkiye, sınırımızın her iki yakasında huzurun artmasını ve bölgeyi içine çeken karanlık emperyal ağların çözülmesini sağlayacaktır. Bu istikamette ortaya koyduğumuz irademiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Kazanan, bölgedeki tüm halklar; kaybeden, şiddetin diliyle siyaseti rehin almaya çalışanlar olacaktır. Terör örgütlerinin tehditlerinin bitmesiyle siyasete daha fazla söz imkanı açılacaktır. Terörün bitmesi kardeşliği büyütecektir. Yeni dünya düzeni tartışmalarının hızlandığı bir dönemde bölgemiz, güç rekabetinin nesnesi olmayacaktır. Türkiye, bölge halklarıyla beraber tüm gücüyle sahici barışın yanında durmaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de toprağının bölünmesine rıza göstermeyiz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye güçlü olursa ve adaletle ayağa kalkarsa bölgedeki tüm dostlarımız kazanacaktır.  Suriye'de birliği ve bütünleşmeyi destekleyerek tarafları kapsayıcı siyasal akla davet etmeyi sürdüreceğiz. Demokratik rehberlik ve kolaylaştırıcılık sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin yeniden inşasında, kurumlarının güçlenmesinde, sınır güvenliğinin tesisi ve terörle mücadelede üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

