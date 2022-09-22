Tartus açıklarında batan teknedeki kişilerin kurtarılması için çalışma başlattıklarını kaydeden Kıbrıslı, şu ana kadar 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını, 8 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Lübnan, Tartus, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan'dan hareket eden düzensiz göçmen teknesi Suriye açıklarında battı: 15 ölü - Son Dakika

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