Suriye Ordusu Fırat'a Girmeye Başladı

Suriye ordusu, askeri birliklerin Deir Hafer'den Fırat Nehri'nin bölgesine girmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusunun, Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye akşam saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor. SDG elebaşı Mazlum Abdii Suriye ordusunun operasyonunun başlamasının ardından gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "dost ülkeler ve arabulucuların" çağrıları doğrultusunda SDG'nin saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurdu. Kısa süre sonra Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, SDG'nin geri çekilme kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, "SDG elebaşının, Fırat'ın batısından güçlerini çekme kararını açıklamasının ardından sahadaki durumu yakından takip ediyoruz. Birliklerimiz istikrarı yeniden sağlamak, Suriye devletinin egemenliğini genişletmek, bölge sakinlerinin evlerine dönüşünün yolunu açmak ve devlet kurumlarının rolünü yeniden tesis etmeye başlamak için bölgeye girmeye hazır. Kararın uygulanmasını izliyoruz ve tüm senaryolara hazırlıklıyız. SDG, geri çekilme sırasında hedef alınmayacak" denildi. Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada da, "SDG örgütünün Fırat'ın batısından çekilmesi, cumartesi sabahı başlayacak, ardından Suriye ordusu bölgeye girmeye başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusu, Fırat'ın batısına girmeye başladı

Suriye ordusundan yaklaşık 1 saat önce yapılan açıklamada, ilk birliklerin Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başladığı duyuruldu. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi ise Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deir Hafer'e konuşlanmaya başladığını aktardı.

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve aralarında Deir Hafer'in de bulunduğu terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. KapaFırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas bölgeleri yer alıyor.

Suriye ordusu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - HALEP