Suriye Ordusu Halep\'te Operasyonları Durdurdu

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonların saat 15.00'ten itibaren durdurulduğunu, Yasin Hastanesi'nde saklanan terör örgütü SDF mensuplarının silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderileceğini belirtti.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonların saat 15.00'ten itibaren durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Yasin Hastanesi'nde saklanan SDF mensupları silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderilecek. Ordu, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına devretmeye başlayacak ve Şeyh Maksud Mahallesindeki sokaklardan kademeli olarak çekilecek" denildi.

Terör örgütü mensupları, Şeyh Maksud Mahallesinde Suriye ordusunun başlattığı operasyonunun ardından köşeye sıkışmıştı. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, bazı SDG mensuplarının hastaneye girerek içeridekileri sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ifade etmişti. Hastanede konuşlanan terör örgütü mensuplarının teslim olmaları için ikna çalışması yürütülmüştü. - HALEP