Suriye Ordusu Haseke'ye Askeri Sevkiyat Yapıyor

19.01.2026 15:52
Suriye ordusu, SDG ile varılan ateşkes sonrası Rakka'dan Haseke'ye askeri konvoy gönderiyor.

Suriye ordusu, Türk yapımı zırhlı araçlar, tanklar ve uçaksavar sistemleri taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy ile Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor. Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG, arasında dün varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Rakka ve Haseke vilayeleri arasında hareketlilik yaşanıyor. Anlaşma kapsamında tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği Haseke vilayetine askeri sevkiyat yapılıyor. Suriye ordusuna ait tankları, uçaksavar sistemlerini ve Türk yapımı zırhlı araçları taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy, Rakka kentinden Haseke vilayetine doğru ilerliyor.

Anlaşmaya varılmıştı

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlanmıştı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulmuş, tam bir ateşkes ilan edilmişti. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirilmişti. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredileceği, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirileceği açıklanmıştı. Anlaşma kapsamında ayrıca bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği ve güvenliğinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı bildirilmişti. - RAKKA

