Şam Yönetimi, Rakka\'daki El-Aktan Cezaevi\'nin yönetimini devraldı

18 OCAK'TA VARILAN ANLAŞMANIN İLK ADIMI

Suriye Ordusu'nun Operasyonlar Birimi, orduya bağlı birliklerin, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi ve çevresinde bulunan SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Kobani kentine nakletmeye başladığını, bu adımın 18 Ocak'ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu, cezaevinin yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ordunun SDG unsurlarına Kobani kenti çevresine kadar eşlik edeceği belirtildi.