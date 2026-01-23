Şam Yönetimi, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin yönetimini devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şam Yönetimi, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin yönetimini devraldı

Haberin Videosunu İzleyin
Şam Yönetimi, Rakka\'daki El-Aktan Cezaevi\'nin yönetimini devraldı
23.01.2026 09:55  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şam Yönetimi, Rakka\'daki El-Aktan Cezaevi\'nin yönetimini devraldı
Haber Videosu

Suriye Ordusu, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi'ni Şam yönetimi altında devralarak, burada bulunan SDG unsurlarını Kobani'ye sevk etmeye başladı.

Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi ve çevresinde bulunan SDG unsurlarının Halep'in doğusundaki Kobani kentine sevk edilmeye başlandığını, cezaevinin Şam yönetimi tarafından devralındığını duyurdu.

18 OCAK'TA VARILAN ANLAŞMANIN İLK ADIMI

Suriye Ordusu'nun Operasyonlar Birimi, orduya bağlı birliklerin, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi ve çevresinde bulunan SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Kobani kentine nakletmeye başladığını, bu adımın 18 Ocak'ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu, cezaevinin yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ordunun SDG unsurlarına Kobani kenti çevresine kadar eşlik edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Cezaevi, Suriye, Güncel, Kobani, Rakka, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam Yönetimi, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin yönetimini devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:39:01. #7.11#
SON DAKİKA: Şam Yönetimi, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin yönetimini devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.