Suriye Ordusu'ndan Şeyh Maksut'a Sokağa Çıkma Yasağı

(DİYARBAKIR) - Suriye ordusu, ateşkesin ardından SDG üyelerine tahliye için verdiği ikinci kez süre doldu. Ordu tarafından yapılan duyuruda çatışmaların yaşandığı Halep'teki Şeyh Maksut mahallesinde 18.30'dan itibaren ikinci bir duyura kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde salı gününde başlayan çatışmalarda ateş süreci devam ediyor.

Suriye ordusu, SDG üyelerinin Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları ve sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı duyurmuştu. Sürenin dolmasının ardından Suriye ordusu tarafından yapılan duyuruda, saat 18.30'dan itibaren Şeyh Maksut'ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şeyh Maksut mahallesini kapalı askeri bölge ilan ediyoruz. Şeyh Maksut mahallesinde saat 18: 30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tam bir sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. Mahallede yaşayan sivil halkımıza pencerelerden uzak durmalarını, alt katlara inmelerini ve SDF mevzilerine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz."

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye ordusu ve SGD üyeleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi.