Suriye Ordusu Petrol ve Gaz Sahalarını Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Ordusu Petrol ve Gaz Sahalarını Ele Geçirdi

18.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Ordusu, El Ömer petrol ve Conoco gaz sahalarını kontrol altına alırken, SDG'ye çekilme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Suriye Ordusu'na bağlı güçler, El Ömer petrol sahasını ve Conoco doğalgaz sahasını ele geçirdi. Suriye Ordusu ayrıca, Tabka Askeri Hava Üssü başta olmak üzere Rakka kırsalında birçok yerleşimi ve Fırat Barajı'nı kontrol altına aldı. Ordu, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Fırat'ın doğusuna çekilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin, Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Omar petrol sahası ve ülkenin doğusunda bulunan Conoco gaz sahasını ele geçirdiği belirtildi.

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Ordusu, dün Tabka Askeri Hava Üssü dahil olmak üzere Tabka'yı ve Rakka kırsalındaki birçok köy ve kasabayı kontrol altına aldı. Haberde ayrıca, Tabka'da bulunan SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ve Fırat Barajı'nın kontrolünün ele geçirildiği ifade edildi.

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tabka Askeri Hava Üssü tamamen kontrol altına alınmıştır ve PKK teröristleri bölgeden çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Harekat Komutanlığı, Ordu'nun Mansura Barajı ile Rakka kırsalındaki Rutle ve El-Hamam kasabalarını da kontrol altına aldığını ve Rakka şehir merkezinin batı girişine 5 kilometreden daha az bir mesafede bulunduğunu belirtti. Komutanlık, ordunun ayrıca Sebkha, El-Ganim El-Ali, Huneyde ve El-Sefsafa kasabalarına, Abu Asi, El-Cebli, Zur Şemr ve Recim El-Gezal köylerine girdiğini ve Mansura şehrini tamamen kontrol altına aldığını kaydetti.

Suriye Ordusu, dün daha önce Rakka güney kırsalındaki El-Risafe bölgesini ve tarihi kalesini ile çevresindeki 7 köyü de kontrol altına almıştı.

Harekat Komutanlığı, SDG'yi taahhütlerine derhal uymaya, tüm güçlerini Fırat Nehri'nin doğusuna çekmeye ve Tabka şehrini tüm askeri unsurlardan arındırarak yerel yönetimin görevlerini yerine getirmesine olanak sağlamaya çağırdı. Ayrıca, bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik herhangi bir çabayı engellemeyi bırakmaları istendi.

Bölgede, Suriye Ordusu'na bağlı güçler ile SDG arasında çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Ordusu Petrol ve Gaz Sahalarını Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:33:57. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu Petrol ve Gaz Sahalarını Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.