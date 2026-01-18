Suriye Ordusu Petrol ve Gaz Sahalarını Ele Geçirdi

(ANKARA) - Suriye Ordusu'na bağlı güçler, El Ömer petrol sahasını ve Conoco doğalgaz sahasını ele geçirdi. Suriye Ordusu ayrıca, Tabka Askeri Hava Üssü başta olmak üzere Rakka kırsalında birçok yerleşimi ve Fırat Barajı'nı kontrol altına aldı. Ordu, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Fırat'ın doğusuna çekilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin, Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Omar petrol sahası ve ülkenin doğusunda bulunan Conoco gaz sahasını ele geçirdiği belirtildi.

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Ordusu, dün Tabka Askeri Hava Üssü dahil olmak üzere Tabka'yı ve Rakka kırsalındaki birçok köy ve kasabayı kontrol altına aldı. Haberde ayrıca, Tabka'da bulunan SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ve Fırat Barajı'nın kontrolünün ele geçirildiği ifade edildi.

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tabka Askeri Hava Üssü tamamen kontrol altına alınmıştır ve PKK teröristleri bölgeden çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Harekat Komutanlığı, Ordu'nun Mansura Barajı ile Rakka kırsalındaki Rutle ve El-Hamam kasabalarını da kontrol altına aldığını ve Rakka şehir merkezinin batı girişine 5 kilometreden daha az bir mesafede bulunduğunu belirtti. Komutanlık, ordunun ayrıca Sebkha, El-Ganim El-Ali, Huneyde ve El-Sefsafa kasabalarına, Abu Asi, El-Cebli, Zur Şemr ve Recim El-Gezal köylerine girdiğini ve Mansura şehrini tamamen kontrol altına aldığını kaydetti.

Suriye Ordusu, dün daha önce Rakka güney kırsalındaki El-Risafe bölgesini ve tarihi kalesini ile çevresindeki 7 köyü de kontrol altına almıştı.

Harekat Komutanlığı, SDG'yi taahhütlerine derhal uymaya, tüm güçlerini Fırat Nehri'nin doğusuna çekmeye ve Tabka şehrini tüm askeri unsurlardan arındırarak yerel yönetimin görevlerini yerine getirmesine olanak sağlamaya çağırdı. Ayrıca, bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik herhangi bir çabayı engellemeyi bırakmaları istendi.

Bölgede, Suriye Ordusu'na bağlı güçler ile SDG arasında çatışmaların devam ettiği kaydedildi.