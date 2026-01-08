Suriye Ordusu SDG\'ye Operasyon Başlatıyor

SURİYE ordusu, saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine operasyona başlayacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi. Sivillerden SDG'ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.