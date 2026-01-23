Suriye Ordusu YPG/SDG'yi Aynularab'a Sevk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Ordusu YPG/SDG'yi Aynularab'a Sevk Ediyor

23.01.2026 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, YPG/SDG unsurlarını Rakka'dan Aynularab'a taşımaya başladı. Hedef güvenlik sağlamak.

Suriye ordusu, Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde konuşlu Suriyeli ve yabancı terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Aynularab'a (Kobani) sevk etmeye başladı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin kısa süre önce el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarını Aynularab'a taşımaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan bir anlaşma kapsamında atıldığı belirtilerek, anlaşmanın devletin Rakka başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda, Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensuplarının el-Aktan Hapishanesi ve tüm eklentilerinden çıkarılacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla ve ilgili makamların denetiminde Aynularab yönüne sevk edileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, el-Aktan Hapishanesi'nin tamamının, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere, Suriye Ordusu birlikleri ve ilgili güvenlik kurumları tarafından devralınacağı, tutukluların Suriye yasalarına uygun şekilde yönetileceği ifade edildi.

Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığının altı çizildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının bu sürecin, devlet kurumlarının tüm bölgelerde yeniden faaliyete geçirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik devlet vizyonu çerçevesinde yürütüldüğünü teyit ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Rakka, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Ordusu YPG/SDG'yi Aynularab'a Sevk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 03:38:50. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu YPG/SDG'yi Aynularab'a Sevk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.