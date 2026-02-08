Suriye ve Suudi Arabistan'dan Stratejik Anlaşmalar - Son Dakika
Dünya

Suriye ve Suudi Arabistan'dan Stratejik Anlaşmalar

08.02.2026 09:39
Suriye ile Suudi Arabistan, havacılık ve altyapı alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

SURİYE ile Suudi Arabistan arasında havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında stratejik iş birliğini derinleştiren kapsamlı anlaşmaların imzalandığı bildirildi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, imza töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin istikrar sürecine tam destek verdiklerini belirterek, sivil havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda büyük projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Halep'teki iki havalimanının modernizasyonu için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurgulayan El-Falih, ekonomik yaptırımların esnemesiyle banka transfer kanallarının aktif hale getirildiğini aktardı. El-Falih, "ACWA Enerji destekli su projeleri ve 'İpek Yolu' dijital altyapı projesi gibi dev yatırımlar, Suriye'yi yabancı yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi yapacak" dedi.

Tarafların telekomünikasyon, su yönetimi ve genel altyapı projelerinde de iş birliği konusunda mutabakata vardığı kaydedildi. İmza töreninde yapılan açıklamada, Suudi şirketlerin dijital altyapı yatırımları ve sanayi projelerinde aktif rol alacağı ifade edildi. Riyad yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu. Suriye tarafı ise anlaşmaları, ülkenin yeniden inşa sürecinde dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Diplomasi, Havacılık, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
