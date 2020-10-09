Suriye'ye 1976'ncı yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Suriye'ye 1976'ncı yardım tırı yola çıktı

09.10.2020 16:39
Suriye'ye 1976'ncı yardım tırı yola çıktı, System.String[]

İnegöl Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım tırı, Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

İnegöl Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım tırı, Suriye'nin İdlib bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

İnegöl Belediyesi, halen çatışmaların devam ettiği İdlib bölgesinde mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için Hayrat Vakfı işbirliği ile yardım kampanyası düzenledi. Vakfın İnegöl temsilciliğinin hayırseverler desteği ile hazırladığı 25 ton un, İnegöl Belediyesi'nin lojistik desteği ile Suriye'ye ulaştırılmak üzere bugün yola çıktı. Aynı zamanda vakfın 1976'ncı yardım tırı olan un yüklü tır, cuma namazı sonrası Fatih Camii önünden dualarla uğurlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, yardım tırlarının sayısının artacağını işaret ederek, "Dinimiz, bir yerde yanlış görürsen, mümkünse elinle, gücün yetmiyorsa dilinle, o da olmuyorsa kalbinle buğzetmeyi emir buyuruyor. Devletimiz de bugün kalben buğz etmekle yetinmeyip, gerekli yerde eliyle, gerekli yerde diliyle, İslam alemini yangın yerine çeviren dış güçlere karşı her yerde bunu yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak devletimizin aynı çizgisinde, bu şuurla, bu tür organizasyonlarda gerek organizasyon sahibi olarak gerekse organizasyonun ortağı olarak yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası tır İdlib bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. - BURSA

Suriye'ye 1976'ncı yardım tırı yola çıktı
Suriye'ye 1976'ncı yardım tırı yola çıktı

İnegöl Belediyesi, Suriye, İnegöl, İdlib, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye'ye 1976'ncı yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

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