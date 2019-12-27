Suriyeli çocuklara şark çıbanı taraması - Son Dakika
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Suriyeli çocuklara şark çıbanı taraması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, şark çıbanına karşı tarama ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.

Suriyeli çocuklara şark çıbanı taraması, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/ YPG'li teröristlerden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, şark çıbanına karşı tarama ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.

MSB'nin Twitter adresinden bölgede yürütülen sağlık çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Videoda, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı hastalığına yönelik tarama ve tedavi faaliyetleri yer aldı.

Doktorların, Suriyeli çocukların yaralarına müdahale ettiği görüntülerde, Suriyeli bir anne de Türk askerlerine teşekkür ederken, "Hastaneye geldik, bizi kabul ettiler. Çocuklarımıza ilaç verdiler. Şimdi daha iyi oldular." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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