Fren yerine gaza basınca önce motosiklete ardından çiçek saksılarına çarptı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil, park halindeki motosiklete çarptı ardından kaldırıma çıktı.
Alınan bilgiye göre, Aysel Ç. (21) idaresindeki Fransa plakalı otomobil, önce Çakır Mahallesi Belediye Caddesinde park halindeki 03 ABS 308 plakalı motosiklete, ardından da kaldırımdaki çiçek saksılarına çarptı.
Fren yerine gaza basarak panikleyen sürücü, kaza sonrası şoka girdi.
Vatandaşlarca otomobilden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, saksılar ve otomobil hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:31 - Kaynak: AA
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