Sürüklenen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sürüklenen Köpek Kurtarıldı

06.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de kamyonetin arkasında sürüklenen köpek, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Çiğdemtepe Mahallesi'nde sürücüsü tarafından kamyonetin arkasına bağlanan köpek, metrelerce sürüklendi. Kamyonetin arkasında boynundan bağlanan iple yerde sürüklenen köpeği fark eden çevredekiler, aracı durdurdu. İhbar üzerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevrede toplananlar sürücüye tepki gösterdi. Yaralanan köpek kurtarılıp, belediyeye ait veteriner kliniğine götürülerek, tedaviye alındı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haber: Gizem CENGİL-Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürüklenen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:39:48. #7.11#
SON DAKİKA: Sürüklenen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.