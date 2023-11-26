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Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu - Son Dakika

Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu

Son olarak Ersin Korkut'un katıldığı Survivor All Star 2024'ün kadrosunu bir isim daha katıldı. Adada ter dökecek yeni isim Hakan Hatipoğlu oldu.

Survivor All Star\'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu
26.11.2023 - 14:51,  Güncelleme: 14:57
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TV8 ekranlarının efsane yarışmalarından Survivor, yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun kadroda olacağını duyurdu.

"İSTEĞİNİ SEVE SEVE KABUL ETTİK"

Acun Ilıcalı şunları yazdı; Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda "Ben de orada olmalıyım." dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."

Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu

ADADA 3'ÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

Survivor 2015'de ki başarısı ve stratejileri sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Hatipoğlu, Survivor'da 3'üncü kez mücadele edecek.

Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu

ALL STAR KADROSU NETLEŞİYOR

Büyük bir merakla beklenen ve yarışmacıların SMS olmadan performansa dayalı eleneceği Survivor All Star 2024'ün kadrosunda Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç, Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Furkan Kızılay Ersin Korkut ve Hakan Hatipoğlu yer alacak.

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarından dolayı kadroda yer almayacağını açıklamıştı. Turabi'nin akıbetiyle ilgili yapım şirketi ve Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu

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Son Dakika Televizyon Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'ınson yarışmacısı Hakan Hatipoğlu oldu - Son Dakika
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